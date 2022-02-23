Британія обіцяє закрити РФ доступ до фінансових ринків у разі подальшої агресії
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запевнила, що наступні етапи британських санкцій проти Росії, у разі подальшої агресії, будуть більш жорсткими.
Про це вона сказала в ефірі Sky News.
Трасс захистила запроваджений пакет санкцій проти РФ від припущень, що вони є "легкою відповіддю", заявивши, що "це найжорсткіший режим санкцій, який ми коли-небудь вводили проти Росії".
"Ми ще не бачили повномасштабного вторгнення, але ми чітко усвідомлюємо, що якщо президент Путін піде на ескалацію ми, міжнародне співтовариство, посилимо наші санкції", - сказала вона.
За її словами, Путін "не може грати в розділяй і володарюй".
"Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати Володимира Путіна", - додала Трасс.
"Ми чітко заявили, що збираємося обмежити доступ Росії до британських ринків. Будуть жорсткіші санкції проти ключових олігархів, проти ключових організацій, що обмежать доступ РФ до фінансових ринків у разі повномасштабного вторгнення в Україну", - сказала також міністр.
Вона додала, що є "велика ймовірність", що у планах Росії - напад на столицю України Київ.
Нагадаємо:
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти РФ за визнання сепаратистських утворень "ДНР" і "ЛНР" - зокрема, про санкції проти 5 російських банків.
Читайте також: Санкційний день: як світ відповів Росії на визнання окупованих ОРДЛО
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua