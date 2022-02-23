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Британія обіцяє закрити РФ доступ до фінансових ринків у разі подальшої агресії

Середа, 23 лютого 2022, 12:10 - Олексій Павлиш
 
getty images

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запевнила, що наступні етапи британських санкцій проти Росії, у разі подальшої агресії, будуть більш жорсткими.

Про це вона сказала в ефірі Sky News.

Трасс захистила запроваджений пакет санкцій проти РФ від припущень, що вони є "легкою відповіддю", заявивши, що "це найжорсткіший режим санкцій, який ми коли-небудь вводили проти Росії".

"Ми ще не бачили повномасштабного вторгнення, але ми чітко усвідомлюємо, що якщо президент Путін піде на ескалацію ми, міжнародне співтовариство, посилимо наші санкції", - сказала вона.

За її словами, Путін "не може грати в розділяй і володарюй".

"Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати Володимира Путіна", - додала Трасс.

"Ми чітко заявили, що збираємося обмежити доступ Росії до британських ринків. Будуть жорсткіші санкції проти ключових олігархів, проти ключових організацій, що обмежать доступ РФ до фінансових ринків у разі повномасштабного вторгнення в Україну", - сказала також міністр.

Вона додала, що є "велика ймовірність", що у планах Росії - напад на столицю України Київ.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти РФ за визнання сепаратистських утворень "ДНР" і "ЛНР" - зокрема, про санкції проти 5 російських банків.

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Економічна правда

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Британія Росія санкції

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