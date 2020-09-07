Мінфін перевірятиме отримувачів держвиплат у режимі реального часу

Мінфін побудував інформаційно-аналітичну платформі верифікації держвиплат, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що персональні дані в платформі "надійно захищені від зовнішнього втручання".

"Архітектура інформаційно-аналітичної платформи, побудована на базі сучасних технологій, може забезпечити одночасну обробку 3,5 тисяч запитів на перевірку інформації, що дозволяє використовувати це програмне рішення держорганами під час призначення виплати та значно скорочувати час, необхідний для прийняття рішень про виплати", - запевнили у відомстві.

Мінфін також розробив механізм надання доступу до платформи органів, що здійснюють державні виплати.

У міністерстві вважають, що такий механізм забезпечить якісну взаємодію та обмін інформацією між різними органами влади.

Зазначимо, що з 1 січня 2021 року набуває чинності стаття 10 ЗУ "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", якою передбачено здійснення превентивної верифікації під час звернення громадян за призначенням пенсій, допомог, субсидій, інших соціальних виплат.

Економічна правда