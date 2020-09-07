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Минфин будет проверять получателей госвыплат в режиме реального времени

Понедельник, 7 сентября 2020, 16:14
 

Минфин создал информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиента из многих источников.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что персональные данные в платформе "надежно защищены от внешнего вмешательства".

"Архитектура информационно-аналитической платформы, построенная на базе современных технологий, может обеспечить одновременную обработку 3500 запросов на проверку информации, что позволяет использовать это программное решение госорганами при назначении выплаты и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплатах", - заверили в ведомстве.

Минфин также разработал механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих государственные выплаты.

В министерстве считают, что такой механизм обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

Отметим, что с 1 января 2021 ода вступает в силу статья 10 ЗУ "О верификации и мониторинге государственных выплат", которой предусмотрено осуществление превентивной верификации при обращении граждан за назначением пенсий, пособий, субсидий, других социальных выплат.

Экономическая правда

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Минфин пенсии субсидии деньги

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