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Єврокомісія ініціювала обговорення щодо відмови від монет 1 і 2 євроценти

Вівторок, 29 вересня 2020, 20:10
 

Європейська комісія відкрила 4-тижневе громадське обговорення щодо використання дрібних монет номіналом 1 і 2 євроценти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У спеціальному розділі на сайті Єврокомісії європейським громадянам і установам пропонується анонімно поділитися своїми думками та пропозиціями з питання про те, чи слід округляти ціни до 5 євроцентів і відмовитися від дрібних монет.

"Правила ЄС щодо монет євро свідчать, що установи ЄС повинні періодично перевіряти використання монет різних номіналів з точки зору витрат і прийнятності для суспільства", - йдеться в повідомленні ЄК.

За перший день користувачі залишили кілька сотень коментарів, більшість з яких схвалюють відмову від найдрібніших монет.

Найчастіші аргументи - вони дорогі у виробництві, транспортуванні та захаращують гаманці.

У той же час, деякі коментатори вважають, що скасування монет в 1 і 2 євроценти призведе до округлення цін, в основному на споживчі товари, що зробить повсякденне життя дорожчим.

Європейська правда

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