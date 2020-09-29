Єврокомісія ініціювала обговорення щодо відмови від монет 1 і 2 євроценти
Європейська комісія відкрила 4-тижневе громадське обговорення щодо використання дрібних монет номіналом 1 і 2 євроценти.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У спеціальному розділі на сайті Єврокомісії європейським громадянам і установам пропонується анонімно поділитися своїми думками та пропозиціями з питання про те, чи слід округляти ціни до 5 євроцентів і відмовитися від дрібних монет.
"Правила ЄС щодо монет євро свідчать, що установи ЄС повинні періодично перевіряти використання монет різних номіналів з точки зору витрат і прийнятності для суспільства", - йдеться в повідомленні ЄК.
За перший день користувачі залишили кілька сотень коментарів, більшість з яких схвалюють відмову від найдрібніших монет.
Найчастіші аргументи - вони дорогі у виробництві, транспортуванні та захаращують гаманці.
У той же час, деякі коментатори вважають, що скасування монет в 1 і 2 євроценти призведе до округлення цін, в основному на споживчі товари, що зробить повсякденне життя дорожчим.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua