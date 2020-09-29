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Еврокомиссия инициировала обсуждение об отказе от монет 1 и 2 евроцента

Вторник, 29 сентября 2020, 20:10
 

Европейская комиссия открыла 4-недельное общественное обсуждение относительно использования мелких монет номіналом 1 и 2 евроцента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В специальном разделе на сайте Еврокомиссии европейским гражданам и учреждениям предлагается поделиться своими мнениями и предложениями по вопросу о том, следует ли округлять цены до 5 евроцентов и отказаться от мелких монет.

"Правила ЕС в отношении монет евро гласят, что учреждения ЕС должны периодически проверять использование монет  разных номиналов с точки зрения затрат и приемлемости для общества", - говорится в сообщении.

За первый день пользователи оставили несколько сотен комментариев, большинство из которых одобряют отказ от самых мелких монет.

Самые частые аргументы - они дороги в производстве, транспортировке и загромождают кошельки.

В то же время, некоторые комментаторы считают, что отмена монет в 1 и 2 евроцента приведет к округлению цен, в основном на потребительские товары, что сделает повседневную жизнь дороже.

Европейская правда

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валюта Еврокомиссия

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