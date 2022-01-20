Підстав для жорстких обмежень на виведення капіталу наразі немає – НБУ

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У НБУ заявили, що наразі підстав говорити про жорсткі валютні обмеження немає.

Про це керівництво НБУ заявило під час брифінгу.

Журналісти запитали, чи буде НБУ вдаватись до обмежень на виведення капіталу, подібних до тих, які були у 2014-2015 роках, якщо загроза війни матеріалізується, та чи будуть вони жорсткішими/легшими.

"Звичайно, у НБУ має бути план на випадок різних подій і в нас такі плани є. Але на сьогоднішній день, на нашу думку, підстав про те, щоб говорити про використання якихось жорстких адміністративних обмежень, немає", - заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Директор Департаменту відкритих ринків Олексій Лупін додав, що, наприклад, у березні 2020 року, коли був перший локдаун, а курс девальвував на 5 грн, навіть в цей період валютних обмежень НБУ не вводив.

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