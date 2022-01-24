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НБУ вперше за січень придбав валюту на міжбанку

Понеділок, 24 січня 2022, 15:49
 
getty images

Національний банк вперше від початку року придбав на міжбанку 20 млн доларів, водночас регулятор продав 321 млн доларів протягом тижня 17-21 січня.

Про це відомо з даних НБУ.

Весь обсяг купівлі валюту регулятор здійснив за найкращим курсом. Щодо продажу, 171 млн доларів було продано за найкращим курсом, решту – за ждиним.

Усього від початку року НБУ придбав 20 млн доларів на міжбанку, продав – 751,7 млн доларів.

Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав – 1,28 млрд доларів.

Нагадуємо:

Голова Національного банку заявив, що на валютному ринку не спостерігається панічних настроїв, а адміністративне регулювання не розглядається.

НБУ ухвалив рішення в найближчі квартали утриматися від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів.

Курс гривні почав значно слабнути від початку року внаслідок загрози з боку РФ – на понад гривню за долар за три тижні.

Як наслідок, Національний банк протягом тижня 10-14 січня продав на міжбанківському валютному ринку 330,7 млн доларів. 

Економічна правда

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