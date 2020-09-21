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Суд в США заблокував виконання указу Трампа щодо блокування WeChat та TikTok

Понеділок, 21 вересня 2020, 10:00
 

Федеральний суд США заблокував виконання указу президента Дональда Трампа, який з 20 вересня блокував роботу китайського месенджера WeChat.

Джерело: CNN

Деталі: Суд зазначив, що указ порушує Першу поправку до Конституції США, в якій зокрема йдеться про свободу слова.

Цьому передувало: Дональд Трамп доручив заборонити додатки WeChat та TikTok у США, посилаючись на міркування національної безпеки. Представники служби безпеки США побоюються, що зокрема дані, зібрані власником TikTok, можуть бути передані уряду Китаю.

Власник TikTok, ByteDance, заперечував звинувачення в тому, що він контролюється правлячою Комуністичної партією Китаю чи ділиться з нею даними.

Довідка: Скандал навколо додатку для обміну відео TikTok виник у період загострення напруженості між адміністрацією Дональда Трампа і урядом Китаю через низку питань, включаючи торгові суперечки, протести в Гонконзі і дії Пекіна у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

TikTok збирає призначені для користувача дані, включаючи те, які відео люди дивляться і коментують, дані про місце розташування, моделі телефону і навіть про те, як люди друкують. У додатку - близько 800 мільйонів активних користувачів по всьому світу щомісяця, більшість – у США та Індії.

Індія вже заблокувала TikTok, а також інші китайські програми. Австралія, яка вже заборонила Huawei і виробника телекомунікаційного устаткування ZTE, також розглядає питання про заборону TikTok.

Читайте також: Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Українська правда

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США суд Трамп TikTok

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