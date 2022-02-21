США розірвуть зв'язки з найбільшими російськими банками у разі вторгнення в Україну – медіа

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Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала початковий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону фінансовим установам здійснювати транзакції для великих російських банків.

Про це пише Reuters із посиланням на інформацію трьох людей, знайомих з цим питанням.

Ці заходи, які будуть реалізовані лише в разі вторгнення Росії в Україну, мають на меті завдати шкоди російській економіці, розірвавши "кореспондентські" банківські відносини між цільовими російськими банками та банками США, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі.

Хоча влада США заявила, що банківські обмеження будуть частиною пакету можливих санкцій, про плани адміністрації розірвати кореспондентські банківські зв’язки, які лежать в основі глобальних грошових потоків, раніше не повідомлялося.

Сполучені Штати також використовуватимуть свій найпотужніший інструмент санкцій проти деяких російських осіб і компаній, помістивши їх у список спеціально визначених громадян (SDN), фактично вигнавши їх з банківської системи США, заборонивши їм торгівлю з американцями та заморозивши їхні активи в США, повідомили джерела.

Співрозмовники сказали, що пакет може змінюватися до останньої хвилини, і неясно, хто буде ціллю санкцій. Однак вони вважають, що можливими об’єктами є провідні російські фінансові установи, включаючи ВТБ Банк, Сбєрбанк, ВЕБ і Газпромбанк.

Неясно, чи будуть російські банки додані до списку SDN, але обидва види санкцій можуть сильно вдарити по Росії.

Джерела зазначили, що адміністрація може звільнити певні операції від обмежень, якщо буде вважатися необхідним.

Нагадаємо, президент США Джо Байден готовий зустрітися зпрезидентом Росії Владіміром Путіним для обговорення безпекових питань, за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін у телефонній розмові домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України та спробувати підготувати зустріч на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

Після цього Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту США Джо Байдену.

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Європейська правда