Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Китайська соцмережа TikTok лише за два роки впритул наблизилась до Facebook і Instagram, і тепер США прагне її заблокувати. В чому її феномен і які загрози вона несе.

Мільярд користувачів за два роки, дивні челенджі, звинувачення в посяганні на територіальну цілісність Індії і загроза блокування в США.

Нова соцмережа TikTok шаленими темпами підкорює світ, незважаючи на багаторічну гегемонію Facebook, YouTube і Instagram.

Як виник TikTok, в чому його особливості і феноменальний успіх, а також які загрози він несе, розбиралася ЕП.

Створення TikTok

TikTok був створений в Китаї в 2018 році на базі аналогічного додатку під назвою Douyin, який в свою чергу з’явився в 2016.

Douyin і TikTok є по суті одним і тим же додатком, проте вони працюють на окремих серверах відповідно до чинних в Китаї цензурних обмежень.

Douyin TikTok Відеофільтри і ефекти + + Челенджі + + Дуети/реакції + + Мітка місцеположення + — Фото профілю + — Онлайн-шопінг + — Закріплені пости + — Бізнес-акаунти + —

Douyin створив китайський підприємець і програміст Чжан Імін. Він є засновником ByteDance Ltd. китайської приватної холдингової інтернет-компанії, що володіє рядом популярних інтернет-сервісів. ByteDance Ltd. була заснована в 2012 році і зараз її капіталізація оціюється в 100 млрд дол, а річний оборот сягає 20 млрд дол.

Базою для виходу на світовий ринок для TikTok став китайський популярний розважальний додаток Musical.ly. В цьому додатку школярки співали ліпсінк (виконання під фонограму, ЕП) під популярні пісні. В 2017 програма була в топі Google і App Store, а кількість користувачів сягала 60 млн.

За неофіційними даними, Чжан Імін придбав Musical.ly за 1 млрд дол. Отже після угоди, мільярдер об’єднав TikTok з Musical.ly і вийшов на міжнародний ринок.

Сьогодні TikTok стрімко нарощує кількість користувачів. Відповідно до даних дослідницької компанії Sensor Tower, в 2019 додаток соцмережі став другим у світі за кількістю завантажень в App Store і Google Play сумарно. На першому місці опинився месенджер WhatsApp.

За останіми даними TikTok завантажили 1,5 млрд разів, а кількість його користувачів становить понад 1 млрд. За цим показником соцмережа стрімко наздоганяє Facebook, YouTube і Instagram.

Проте критична маса користувачів зосереджена в одній країні з понад мільярдним населенням — Індія. На 1 листопада 2019 там завантажили додаток 190,6 млн разів. В Китаї — 52 млн (7% загальної кількості), в США — 41 млн. Кількість завантажень TikTok за межами Китаю виглядає так:

Дослідження Sensor Tower вказує, що TikTok отримав в 2019 176,9 млн дол. Однак ці показники не враховують дохід, отриманий за межами екосистеми магазинів додатків Google Play Store та iOS App Store.

В чому полягає феномен успіху

TikTok схожий на гібрид YouTube і Instagram на "стероїдах", який моментально захоплює увагу. Контент соцмережі – динамічні короткі відео з використанням ефектів і музики, що максимально залучає підлітків.

У додатку є стрічка підписок і стрічка рекомендацій, на яку припадають 80% переглядів. На сусідній вкладці – популярні хештеги і челленджі.

Для створення контенту в додатку є повноцінний відеоредактор з величезною кількістю ефектів, масок, переходів і фільтрів. Ключова "фішка" TikTok – челлендж. Це флешмоби, в яких користувачі повторюють певний рух чи танець.

Перераховані можливості соцмережі привертають увагу перш за все молодого покоління. 41% користувачів TikTok знаходяться у віці від 16 до 24 років. Серед цих користувачів 90% використовують додаток щодня.

Блокування, заборона і "чорний список"

Між тим саме через молоде покоління TikTok опинилася в центрі гучного скандалу в перший рік свого "міжнародного існування".

Федеральна торгова комісія США (FTC) оштрафувала соціальну мережу на 5,7 млн дол за публікацію відео з дітьми до 13 років. Штраф став найбільшим в історії подібних справ, повідомляє відомство на своєму сайті.

В коміссіі заявили, що сервіс "нелегально збирав" персональну інформацію дітей без згоди батьків – адреси електронної пошти, IP-адреси і інформацію про геолокацію. Це порушує американський закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті.

Сторінки дітей з особистими даними були доступними для широкого загалу. Інші користувачі могли бачити опис профілю з фотографією, ім'ям та відео. Комісія отримувала скарги на те, що дорослі намагалися зв'язатися з дітьми за допомогою сервісу.

Соцмережа сплатила штраф і оновила додаток у відповідності до вимог FTC.

Після цього назва соцмережі почала регулярно з’являтися в заголовках світових видань у контексті його заборони в тому чи іншому відомстві США і блокуванні в Індії.

Так у вересні 2019 року в британській The Guardian з'явилася інформація про витік внутрішніх документів ByteDance – компанії-власника TikTok.

З документів стало відомо про те, що керівництво TikTok зобов'язало своїх модераторів цензурувати відеоролики, в яких згадуються "чутливі" для Китаю теми, такі як події на площі Тяньаньмень, незалежність Тибету і протести в Гонконзі.

Наступного місяця лідер демократів у американському Сенаті Чак Шумер закликав уряд провести розслідування щодо TikTok. Він назвав додаток потенційною загрозою американській безпеці з боку китайської розвідки і попередив, що воно може бути використано для втручання в американські вибори.

В грудні 2019 службовцям ВМС США заборонили користуватися китайським сервісом TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом. В січні 2020 додаток заборонили на службових пристроях співробітників Держдепартаменту США і Міністерства внутрішньої безпеки США.

В червні 2020 після загибелі 20 індійських військових під час зіткнення з китайськими військами в спірних прикордонних західних Гімалаях, уряд Індії заборонив TikTok і ще 58 китайських додатків.

"Уряд Індії заборонив TikTok та десятки інших створених у КНР додатків, оскільки, на його думку, вони становляють загрозу для безпеки країни", — йдеться в повідомлені уряду.

В липні 2020 ситуація для TikTok ще загострилася. Стало відомо, що Білий дім вивчає можливість включення китайської відеоплатформи TikTok в "чорний список", що фактично заборонить американцям використовувати популярний відеододаток. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Цей захід розглядається як "один з варіантів запобігання отримання Китаєм персональних даних через платформу соціальних мереж" з метою забезпечення національної безпеки, зазначає видання.

Мінімальна небезпека для особистості, максимальна – для суспільства

Разом з тим, а ні в США, а ні в Індії не навели конкретних прикладів того, як TikTok таємно збирає конфіденційну інформацію, чи посягає на територіальну цілісність.

З огляду на це IT-журналісти The Washington Post Джеффрі Фаулер і Forbes Зак Доффман спробували розібратися, які загрози несе соцмережа.

В статті "Пора видалити TikTok? Довідник щодо чуток та реальних ризиків конфіденційності" Джеффрі Фаулер приходить до висновку, що TikTok збирає не більше інформації, ніж Facebook:

"Мій висновок: TikTok, схоже, не збирає більше особистої інформації, ніж Facebook. Це все ще жахливий обсяг даних про життя американців. Але є мізерні докази того, що TikTok ділиться нашими даними з Китаєм, і ми повинні насторожено ставитися до ксенофобії, що стосується конфіденційності.

Я не хочу вибачати Китай за репресії в інтернеті, можливо, Китай змусить TikTok змінити свою практику в майбутньому. Поки що, це зводиться до того, що ви більше не довіряєте збору даних китайськими компаніями більше, ніж збору даних американськими компаніями.

Пам'ятайте лише: ймовірно в Китаї також виробляють ваш телефон, ноутбук та телевізор, якими ви користуєтесь".

Фаулер вважає, що TikTok потрапив на поле бою глобальної технологічної битви. І в ній приймає участь не лише США. Минулого місяця Індія заборонила TikTok та кілька додатків з Китаю, посилаючись на проблеми безпеки.

Особисті технології та геополітика все більше переплітаються. Минулого літа питання щодо збору конфіденційних даних людей торкнулася програми російських розробників FaceApp.

У свою чергу журналіст Forbes Зак Доффман теж приходить до висновку, що TikTok поки що жодним чином не проявив себе як шпигунське програмне забезпечення, створене в інтересах китайських військових.

Так, розробники періодично оновлюють додаток і в ньому з’являються певні уразливості. Зокрема, була знайдена "діра", яка дозволяла отримати доступ до буферу обміну пристрою на iOS 14, або "діра", яка компроментувала обмін повідомленнями в додатку. Але всі ці вразливості були швидко виправлені.

Натомість Зак Доффман фокусує увагу на тому факті, що TikTok – це перший і єдиний китайський додаток для соціальних медіа, якому вдалося скласти конкуренцію світовим гігантам, створеним в США.

В коментарі Заку Доффману директор з інформаційної безпеки лондонської компанії в сфері кібербезпеки Cyjax Ян Торнтон-Трамп каже, що більшу небезпеку викликає на збір "великих даних" по користувачам TikTok, а те, що додатки такого масштабу мають значні можливості для масових маніпуляцій, соціального контролю та дезінформації.

"Небезпека може бути мінімальною для особистості, але серйозною для суспільства та демократії", – наголошує Ян Торнтон-Трамп.