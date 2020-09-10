"Київтеплоенерго" буде моніторити тепломережі за допомогою дронів

У новому опалювальному сезоні КП "Київтеплоенерго" буде досліджувати тепломережі за допомогою аеромоніторингу, головне завдання якого - оперативне виявлення ймовірних пошкоджень та "слабких місць" тепломереж, тепловтрат, моніторинг стану енергетичного обладнання.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За допомогою тепловізора взимку та відеокамер у теплу пору року працівники дільниці з діагностики та аеромоніторингу Київтеплоенерго обстежуватимуть об’єкти теплового господарства столиці: виявлятимуть втрати теплоенергії і ймовірні витоки теплоносія, здійснюватимуть моніторинг стану димових труб котелень, градирень, теплотрас повітряного прокладання.

Результати аерообстежень з прив’язкою до джерел теплогенерації Київтеплоенерго вноситимуться в геоінформаційну систему тепломереж Києва. Спеціалісти Київтеплоенерго пройшли навчання та отримали сертифікати для управління системою повітряного моніторингу на базі Matrice 210V2.0. Це потужний дрон з тепловізором та відеокамерою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аеропідрозділ Київтеплоенерго не має аналогів в теплоенергетиці України.

"У Києві одна з найбільших, розгалужених та складних систем централізованого опалення в Європі. Вона була збудована понад півстоліття тому і показники зношеності досягають 80%. Замінити 2,7 тис км мереж за рік чи два неможливо. Минулого року в Києві розпочалась масштабна програма заміни мереж. Водночас ми ретельно готуємо мережі та теплове обладнання до опалювального періоду, щоб мінімізувати вірогідність пошкоджень і відключень тепла взимку.

Аеромоніторинг вже довів свою ефективність під час тестувань. В опалювальний сезон ця технологія прискорить пошук наявних і потенційних місць пошкоджень мереж, а це, в свою чергу, дозволить мінімізувати незручності для клієнтів через відключення гарячої води та опалення", - заявив директор СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Василь Деревицький.

Економічна правда