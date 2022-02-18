В'їзди та виїзди до Києва на 100% облаштовані камерами – КМДА
У Києві виїзди та в'їзди до міста на 100% облаштовані камерами.
Про це повідомив у Facebook керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.
"256. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв наприкінці року. У першу чергу – це наша з вами безпека", - написав він.
За його словами, завдяки камерам порахували, що кількість виїздів із Києва за останні три дні - 715 000.
За аналогічний період минулого тижня - 705 000, щодо заїздів ситуація дзеркальна.
"Ніякого масового виїзду зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми", - резюмували в КМДА.
Економічна правда
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