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В'їзди та виїзди до Києва на 100% облаштовані камерами – КМДА

П'ятниця, 18 лютого 2022, 20:25
 
фото: кмда

У Києві виїзди та в'їзди до міста на 100% облаштовані камерами.

Про це повідомив у Facebook керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

"256. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв наприкінці року. У першу чергу – це наша з вами безпека", - написав він.

За його словами, завдяки камерам порахували, що кількість виїздів із Києва за останні три дні - 715 000.

За аналогічний період минулого тижня - 705 000, щодо заїздів ситуація дзеркальна.

"Ніякого масового виїзду зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми", - резюмували в КМДА.

Економічна правда

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КМДА Київ транспорт

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