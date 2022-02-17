Як працюватиме метро і наземний транспорт Києва у разі надзвичайної ситуації – роз'яснення КМДА

getty images

Наразі громадський транспорт Києва працює у штатному режимі, а у разі надзвичайної ситуації весь транспорт столиці працюватиме відповідно до мобілізаційного плану.

Про це на брифінгу заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Робота метро

"Метрополітен - це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище", - сказав Кандибор.

За його словами, у разі надзвичайної ситуації метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно 6 годин на день), а увесь інший час використовуватиметься як укриття.

У КМДА додали, що метрополітен забезпечений спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей.

"При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Кожна станція облаштована герметизуючими затворами. Робота транспорту буде організована відповідно до документів і залежно від ситуації", - пояснив Кандибор.

"Розроблені спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену в режимі "Укриття" (зупинка руху поїздів та розміщення в них населення та у наступному вивозимо їх до визначених місць), станції закриваються на час укриття для захисту населення та працівників метрополітену", - додав він.

Робота "Червоної" гілки на лівому березі буде зупинена, оскільки це відкрита ділянка.

Але мешканці лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену, додали в КМДА.

Наразі метрополітен працює в посиленому режимі щодо попередження терористичних проявів (додаткові обходи, посилена пильність, засоби відеонагляду).

На кожній станції метрополітену наявні дефібрилятори.

У касах та на постах поліції на кожній станції наявні аптечки надання першої домедичної допомоги, які відповідають всім нормам та стандартам, сказав Кандибор.

Охорону метрополітену забезпечує Лінійне управління Національної поліції України та служба воєнізованої охорони метрополітену.

У разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до визначених місць збору.

Наземний транспорт

У разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс міста Києва буде працювати за спеціальним режимом, пояснив Канцибор.

Так, на всіх підприємствах транспорту забезпечать цілодобове чергування відповідальних посадових осіб.

"У першу чергу, будуть забезпечуватися перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення. Також буде забезпечено посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до них", - розповіли в КМДА.

Там додали, що весь рухомий склад КП "Київпастранс" укомплектований медичними аптечками відповідного типу для міського громадського транспорту, які дозволяють надавати першу медичну допомогу.

"Для забезпечення життєдіяльності міста роботу магістральних маршрутів громадського транспорту буде збережено. Робота маршрутів із незначним пасажиропотоком може бути зупинена. Вивільнений рухомий склад може бути задіяний для інших потреб, визначених мобілізаційним завданням", - додав Кандибор.

Крім цього, у разі надзвичайної ситуації автобуси будуть використані для евакуації киян, а також для евакуації працівників і документації стратегічно важливих установ міста.

"Ще раз наголошую, що ситуація залишається під контролем, ми повністю володіємо всією інформацією, яка є. Транспортна інфраструктура міста працює у штатному режимі, за звичним графіком. Ніяких збоїв наразі немає", - резюмував Кандибор.

Нагадаємо:

У Київській міській державній адміністрації оновили та уточнили перелік адрес укриттів та бомбосховищ.

8 лютого пресслужба КМДА повідомила, що в Києві хочуть перейти від аналогової системи оповіщення населення через гучномовці до цифрової, із застосуванням оповіщення через мобільні телефони.

З 4 лютого в столичних школах дітям почали пояснювати, як діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

У Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.

Кличко заявляв, що в разі російського нападу головним бомбосховищем будуть комунікації київського метрополітену.

Економічна правда