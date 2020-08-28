Приватизація комунальних підприємств може принести 12 мільярдів - дослідження

Продаж непотрібних комунальних агентств з нерухомості, охоронних служб, комунальних аптек, ринків та інших КП, що не несуть унікальної цінності, допоможе залучити мінімум 12 мільярдів гривень у місцеві бюджети.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.

"Великі міста витратили біля 8% своїх бюджетів на підтримку КП у 2019 році. Якщо частину цих видатків можуть компенсувати втрати КП від надання суспільно важливих послуг, то інша частина є наслідком неефективного управління", - йдеться у результатах дослідження.

"Через нечітку політику власності, надмірний політичний вплив та неефективне управління, комунальні підприємства утворюють фінансову діру для міських бюджетів. Збиток проаналізованих збиткових КП в обласних центрах становив - 3,1 млрд грн у 2019 році, при цьому прибуткові заробили лише 779,9 млн грн", - заявили в ЦЕС.

На думку дослідників, діяльність комунальних підприємств має бути скоріше виключенням, ніж правилом. Нести ризики, збитки, впроваджувати інновації у надання послуг там, де немає природних монополій або послуг загальноекономічного інтересу, мають приватні підприємці.

"На рівні держави має бути проведений "тріаж", а на рівні міст – інвентаризація всіх КП із залученням громадськості і експертів з метою визначити, які КП дійсно потрібні місту, а які можна приватизувати чи ліквідувати, замінивши їх закупівлею послуг на ринку", - заявив економіст Центру економічної стратегії та автор дослідження Богдан Прохоров.

Ідею приватизувати непрофільні КП в ході обговорення підтримав перший заступник голови Фонду держмайна, депутат Київської міської ради Леонід Антонєнко.

"Не зрозуміло, навіщо в Києві існує така комунальна корпорація, як "Київміськбуд". Не зрозуміло, навіщо існує "Фармація", яка управляє аптечною мережею. Це великі підприємства, жодних зрозумілих підстав, чому вони мають існувати в комунальній власності, немає", — заявив він.

На найбільших КП, які надають послуги загального економічного інтересу (вартістю активів понад 116 млрд грн в обласних центрах), ЦЕС пропонує провести реформу корпоративного управління. Основними аспектами реформи мають стати призначення наглядових рад з незалежними членами на КП з більш ніж 500 працівниками, вартістю активів більше 200 млн грн або чистим доходом більше 100 млн грн. На таких КП також варто проводити щорічний незалежний аудит.

Економічна правда