Приватизация коммунальных предприятий может принести 12 миллиардов - исследование

Продажа ненужных коммунальных агентств по недвижимости, охранных служб, коммунальных аптек, рынков и других КП, которые не несут уникальной ценности, поможет привлечь минимум 12 миллиардов гривень в местные бюджеты.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

"Большие города потратили около 8% своих бюджетов на поддержку КП в 2019 году. Если часть этих расходов могут компенсировать потери КП от предоставления общественно значимых услуг, то другая часть является следствием неэффективного управления", - говорится в результатах исследования.

"Из-за нечеткой политики собственности, чрезмерного политического влияния и неэффективного управления, коммунальные предприятия образуют финансовую дыру для городских бюджетов. Ущерб проанализированных убыточных КП в областных центрах составил - 3,1 млрд грн в 2019 году, при этом прибыльные заработали лишь 779,9 млн грн", - заявили в ЦЭС.

По мнению исследователей, деятельность коммунальных предприятий должна быть скорее исключением, чем правилом. Нести риски, убытки, внедрять инновации в деятельность там, где нет естественных монополий или услуг общеэкономического интереса, должны частные предприниматели.

"На уровне государства должен быть проведен "триаж", а на уровне городов - инвентаризация всех КП с привлечением общественности и экспертов с целью определить, какие КП действительно нужны городу, а какие можно приватизировать или ликвидировать, заменив их закупкой услуг на рынке", - заявил экономист Центра экономической стратегии и автор исследования Богдан Прохоров.

Идею приватизировать непрофильные КП в ходе обсуждения поддержал первый заместитель главы Фонда госимущества, депутат Киевского городского совета Леонид Антоненко.

"Непонятно, зачем в Киеве существует такая коммунальная корпорация, как "Киевгорстрой". Непонятно, зачем существует "Фармация", которая управляет аптечной сетью. Это крупные предприятия, никаких вразумительных оснований, почему они должны существовать в коммунальной собственности, нет", - заявил он.

На крупнейших КП, предоставляющих услуги общего экономического интереса (стоимостью активов более 116 млрд грн в областных центрах), ЦЭС предлагает провести реформу корпоративного управления. Основными аспектами реформы должны стать назначения наблюдательных советов с независимыми членами на КП с более чем 500 работниками, стоимостью активов более 200 млн грн или чистым доходом более 100 млн грн. На таких КП также следует проводить ежегодный независимый аудит.

Экономическая правда