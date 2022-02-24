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Лабораторії Synevo не працюватимуть до 28 лютого: дату можуть переглянути

Четвер, 24 лютого 2022, 20:40

Мережа лабораторій Synevo заявила, що припиняє роботу до понеділка 28 лютого.

Про це повідомив у Facebook комерційний директор мережі лабораторій Synevo Микола Скавронський.

"Лабораторія Сінево, нажаль, вимушена припинити свою роботу до понеділка", - написав він.

"Як мінімум до понеділка. Далі дивимося щодо ситуації, тому що ми хочемо зберегти свій персонал", – уточнив Скавронський.

За його словами, Synevo перерахувало на підтримку армії 3 млн грн на спеціальний рахунок, створений Нацбанком. Він закликав увесь бізнес України також допомагати армії.

Економічна правда

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