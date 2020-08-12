Apple зобов'язали виплатити 500 мільйонів доларів за порушення патентів на 4G

Суд у Техасі (США) зобов'язав Apple виплатити 506,2 млн доларів компанії Optis Wireless Technology у вигляді ліцензійних відрахувань за порушення патентів на 4G в iPhone та на інших пристроях.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що присяжні суду встановили, що було порушено 5 патентів і що порушення було навмисним.

"Через те, що порушення було умисним, окружний суддя може втричі збільшити штраф у порівнянні зі встановленою присяжними сумою", - пише видання.

"Компанія Optis та її партнери - Panoptis та Unwired Planet LLC, стверджують, що смартфони, годинники та планшети Apple, що працюють за стандартом стільникового зв'язку LTE, використовували її технологію.

При цьому, в Apple патенти компаній вважають недійсними і обіцяють подати апеляцію.

"Такі позови компаній, які накопичують патенти просто для того, щоб переслідувати галузь, служать тільки для придушення інновацій та шкодять споживачам", - зазначили в Apple.

Економічна правда