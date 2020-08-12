Apple обязали выплатить 500 миллионов долларов за нарушение патентов на 4G

Суд в Техасе (США) обязал Apple выплатить 506,2 млн долларов компании Optis Wireless Technology в виде лицензионных отчислений за нарушение патентов на 4G в iPhone и на других устройствах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что присяжные суда установили, что было нарушено 5 патентов и нарушение было преднамеренным.

"Поскольку нарушение было умышленным, окружной судья может втрое увеличить штраф по сравнению с установленной присяжными суммой", - пишет издание.

"Компания Optis и ее партнеры - Panoptis и Unwired Planet LLC, утверждают, что смартфоны, часы и планшеты Apple, работающие по стандарту сотовой связи LTE, использовали ее технологию.

При этом, в Apple патенты компаний считают недействительными и обещают подать апелляцию.

"Такие иски компаний, которые накапливают патенты просто для того, чтобы преследовать отрасль, служат только для подавления инноваций и вредят потребителям", - отметили в Apple.

Экономическая правда