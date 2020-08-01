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Трамп заявив, що заборонить TikTok в США і має на це повноваження

Субота, 1 серпня 2020, 12:04
 

31 липня президент Дональд Трамп заявив, що заборонить роботу популярного відео-додатка TikTok в США.

Про це повідомляє CNN.

Такий крок відхиляє потенційну угоду для Microsoft з купівлі додатку у китайської материнської компанії.

"Що стосується TikTok, ми забороняємо їх в Сполучених Штатах", - сказав Трамп журналістам.

Трамп сказав, що може використовувати надзвичайні економічні повноваження або розпорядження.

До цього не було відразу зрозуміло, як буде виглядати такий наказ і з якими правовими проблемами він може зіткнутися.

Трамп зазначив, що у нього "є такі повноваження".

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Нагадуємо:

Інвестори, зацікавлені у покупці TikTok у материнської компанії ByteDance, оцінили додаток у 50 млрд доларів, а його виручка за підсумками 2020 року прогнозується на рівні 1 млрд доларів.

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США Трамп TikTok

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