Трамп заявил, что запретит TikTok в США и имеет такие полномочия

31 июля президент Дональд Трамп заявил, что запретит работу популярного видео-приложения TikTok в США.

Об этом сообщает CNN.

Такой шаг отклоняет потенциальную сделку для Microsoft по покупке приложения у принадлежащей ему китайской материнской компании.

"Что касается TikTok, мы запрещаем их в Соединенных Штатах", - сказал Трамп журналистам.

Трамп сказал, что может использовать чрезвычайные экономические полномочия или распоряжение.

До этого не было сразу понятно, как будет выглядеть такой приказ и с какими правовыми проблемами он может столкнуться.

Трамп заявил, что у него "есть такие полномочия".

Напомним:

Инвесторы, заинтересованные в покупке TikTok у материнской компании ByteDance, оценили приложение в 50 млрд долларов, а его выручка по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 1 млрд долларов.