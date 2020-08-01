Трамп заявил, что запретит TikTok в США и имеет такие полномочия
31 июля президент Дональд Трамп заявил, что запретит работу популярного видео-приложения TikTok в США.
Об этом сообщает CNN.
Такой шаг отклоняет потенциальную сделку для Microsoft по покупке приложения у принадлежащей ему китайской материнской компании.
"Что касается TikTok, мы запрещаем их в Соединенных Штатах", - сказал Трамп журналистам.
Трамп сказал, что может использовать чрезвычайные экономические полномочия или распоряжение.
До этого не было сразу понятно, как будет выглядеть такой приказ и с какими правовыми проблемами он может столкнуться.
Трамп заявил, что у него "есть такие полномочия".
Напомним:
Инвесторы, заинтересованные в покупке TikTok у материнской компании ByteDance, оценили приложение в 50 млрд долларов, а его выручка по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 1 млрд долларов.
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