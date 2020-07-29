Потенційні інвестори оцінили TikTok в 50 мільярдів доларів – ЗМІ

Інвестори, зацікавлені у покупці TikTok у материнської компанії ByteDance, оцінили додаток у 50 млрд доларів, а його виручка за підсумками 2020 року прогнозується на рівні 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що китайська компанія ByteDance розглядає низку варіантів, щоб відмовитись від контролю над TikTok на тлі тиску регуляторів США.

Раніше Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS) висловив занепокоєння щодо безпеки персональних даних, які обробляє TikTok.

За словами джерел агентства, немає ніякої впевненості, що ByteDance погодиться на будь-яку угоду.

"Розглядаються варіанти продажу тільки американського бізнесу TikTok, створення незалежної ради директорів або виведення сервісу під управління нового холдингу.

Ніяких рішень ByteDance ще не прийняла, заявляють джерела. Компанія відмовилася від коментарів", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда