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Туреччина зупинить геологічну розвідку в Східному Середземномор’ї після протестів Греції

Вівторок, 28 липня 2020, 14:22
 

Туреччина вирішила призупинити розвідувальні роботи для виявлення нафти і газу у спірних водах Східного Середземномор’я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав своїм помічникам "бути конструктивними і відкласти це (геологічну розвідку. – Ред.) на деякий час", заявив прессекретар президента Ібрагім Калин.

Минулого тижня Туреччина оголосила про плани направити дослідницьке судно Oruc Reis і два допоміжних судна для проведення операцій до 2 серпня у водах на південь від грецьких островів Родос, Карпатос і Кастеллорізо. Ця заява посилила напруженість у відносинах з сусідньою Грецією і викликала критику з боку США, Франції та інших європейських країн.

Туреччина звинуватила Грецію в спробі позбавити її вигод від виявлення нафти і газу в Егейському морі і Східному Середземномор'ї, стверджуючи, що морські кордони для комерційної експлуатації повинні бути розділені між Грецією і Туреччиною на рівноправній основі. Афіни заявляють, що позиція Туреччини є порушенням міжнародного права.

"Кожен повинен продовжувати працювати на своїх континентальних шельфах і вести спільну роботу в спірних районах", - сказав Калин. Він також заявив, що двосторонні питання з Грецією повинні вирішуватися через діалог, а не через погрози з приводу заявки Туреччини на членство в Європейському Союзі.

У понеділок офіційний представник грецького уряду Стеліос Петсас заявив, що Туреччина виводить Військово-морські судна зі спірного району, додавши, що Афіни як і раніше готові вступити в переговори з Туреччиною "в рамках міжнародного права і добросусідських відносин".

Європейська правда

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Туреччина нафта Греція

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