Турция остановит геологическую разведку в Восточном Средиземноморье после протестов Греции

Турция решила приостановить работы по поиску нефти и газа в спорных водах Восточного Средиземноморья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал своим помощникам "быть конструктивными и отложить это (геологическую разведку. - Ред.) на некоторое время", заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калин.

На прошлой неделе Турция объявила о планах направить исследовательское судно Oruc Reis и два вспомогательных судна для проведения до 2 августа операций в водах к югу от греческих островов Родос, Карпатос и Кастеллоризо. Это заявление усилило напряженность в отношениях с соседней Грецией и вызвало критику со стороны США, Франции и других европейских стран.

Турция обвинила Грецию в попытке лишить ее выгод от обнаружения нефти и газа в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, утверждая, что морские границы для коммерческой эксплуатации должны быть разделены между Грецией и Турцией на равноправной основе. Афины заявляют, что позиция Турции является нарушением международного права.

"Каждый должен продолжать работать на своих континентальных шельфах и вести совместную работу в спорных районах", - сказал Калин. Он также заявил, что двусторонние вопросы с Грецией должны решаться через диалог, а не через угрозы по поводу заявки Турции на членство в Европейском Союзе.

В понедельник официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас заявил, что Турция выводит Военно-морские суда из спорного района, добавив, что Афины по-прежнему готовы вступить в переговоры с Турцией "в рамках международного права и добрососедских отношений".

Европейская правда