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За півтора місяці вдвічі менше українців стали вважати себе забезпеченими - опитування

Четвер, 2 липня 2020, 15:50
 
ельдар сарахман

У червні значно знизилося число українців, які можуть дозволити собі купувати деякі дорогі речі або можуть дозволити собі купувати все, що завгодно.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 24 травня по 4 червня.

Якщо в кінці квітня можна було віднести до умовно багатих верств (відповіді "можуть дозволити собі купувати деякі дорогі речі, такі як телевізор або холодильник", або "взагалі що завгодно можуть дозволити собі") 20,5% респондентів, то на початку червня - вже 12%.

Разом з тим, з 30% до 36% зросла частка респондентів з умовно середнім рівнем добробуту ("можуть дещо відкладати, але не можуть дозволити покупку таких речей, як телевізор або холодильник") і з 34% до 37% - з низьким рівнем добробуту ("вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко").

У той же час, рівень абсолютної бідності - тих, кому не вистачає грошей на їжу - практично не змінився - 11,5% в кінці квітня проти 12% на початку червня.

Таким чином, за цей період відзначається зниження добробуту населення.

Економічна правда

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