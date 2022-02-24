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Через війну російські мільярдери втратили за добу майже 40 мільярд доларів

Четвер, 24 лютого 2022, 14:55 - Олексій Павлиш
 
Геннадій Тимченко (зліва)
MIKHAIL SVETLOV/GETTY IMAGES

Російські мільярдери втратили за добу 38,162 млрд доларів (станом на 12:00 за Києвом) - найбільше втратив співвласник "Лукойла" Вагіт Алекперов.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на дані Forbes Real Time.

Зазначається, що статки Алекперова скоротились на понад 5 млрд доларів.

Співвласники "Новатека" Геннадій Тимченко, який 22 лютого потрапив під санкції Британії, та його бізнес-партнер Леонід Міхельсон втратили 3,9 млрд дол (статки скоротились до 19,8 млрд дол) та 4 млрд дол (до 23,6 млрд дол) відповідно.

Співвласник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, найбагатший із російських металургів, втратив 3,5 млрд дол - його статки скоротилися до $25,8 млрд.

Співвласник "Норнікелю" Володимир Потанін втратив 3,3 млрд, його статки скоротилися до 24,6 млрд дол.

Нагадаємо:

Російські фондові індекси на відкритті торгів у Москві 24 лютого обвалилися майже на третину, реагуючи на початок вторгнення військ РФ в Україну. Акції російських компаній на Лондонській біржі впали на 70%.

Зокрема, індекс московської біржі впав одразу на 28%, а рублевий індекс РТС — на 35,8%.

Через різкий обвал індексів та ринку торги тимчасово призупинили. Цей захід покликаний заспокоїти інвесторів.

Тим часом на Лондонській біржі російські акції подешевшали вже на 70%. Зокрема, акції "Сбербанку" — на 66,6%, "Тинькофф" — на 71%, "Норникель" — на 36%, а "Газпрому" на 33%, як передає "РБК".

Російський рубль впав до свого абсолютного історичного мінімуму, перетнувши позначку у 90 рублів за долар. На готівковому ринку курс наблизився впритул до 100 рублів за долар.

Раніше статки 23-х найбагатших російських бізнесменів цього року скоротилися на 32 мільярди доларів через агресію по відношенню до України.

Економічна правда

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Росія гроші бізнес

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