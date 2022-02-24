НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії
Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України - таке рішення ухвалили "у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності".
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
"Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті", - пояснили в НБУ.
Там закликали підтримувати українську армію.
Економічна правда
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