НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

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Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України - таке рішення ухвалили "у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

"Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті", - пояснили в НБУ.

Там закликали підтримувати українську армію.

Економічна правда