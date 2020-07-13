НБУ видав банкам ще 5 мільярдів "довгого" рефінансу

Національний банк надав банкам довгострокового рефінансування на 5,108 мільярда гривень.

Про це повідомляє FinClub.

НБУ задовольнив заявки семи банків, рефінансування було надано під 6% терміном до п'яти років.

Загалом з 8 травня НБУ провів три тендери з рефінансування терміном від року до п'яти на 9,31 млрд грн.

Також з 30 квітня Нацбанк провів дев'ять аукціонів із рефінансування строком до 90 днів на 12,39 млрд грн. При цьому тендер 5 червня не відбувся.

Наступний аукціон із 90-денного рефінансування відбудеться 17 липня, а з рефінансування строком до п'яти років - 14 серпня.

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