Низка банків залучали довгий рефінанс НБУ виключно для заробітку на ОВДП – ексчиновник НБУ

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5-7 маленьких і середніх банків активно залучали довгострокові кредити рефінансування від Нацбанку і вкладали їх в ОВДП, йдеться про суму в кілька мільярдів гривень.

Про це заявив ексдиректор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук в інтерв'ю ЕП.

У Ваврищука запитали, наскільки масштабними були явища, коли банки брали довгий рефінанс НБУ і вкладали його в ОВДП.

"Так, у деяких маленьких і середніх банків відбулися зміни, які насторожують. Вони активно залучали довгострокові кредити рефінансування від Нацбанку і вкладали їх в ОВДП. Мова йде про п'ять-сім банків.

Тепер маємо парадоксальну ситуацію, коли в окремих банків частка кредитів від НБУ в зобов'язаннях перевищує третину. Це точно не було передбачено їхніми бізнес-моделями. Ці банки просто скористалися можливістю заробити", - відповів він.

За його словами, ці банки скористалися можливістю заробити на ставках між кредитами рефінансування та ОВДП, але є питання до бізнес-моделей таких банків.

"Якщо це єдине, що банки могли зробити в кризовий та пост-кризовий періоди, якщо управлінської фантазії вистачило лише для того, щоб збільшувати портфель ОВДП, а не працювати з клієнтами чи розширювати класичний банківський бізнес, то яке майбутнє таких банків?", - сказав він.

На питання, про які суми може йти мова, Ваврищук відповів: "Це невеликі суми в масштабах банківської системи, але це суттєві суми відносно балансів конкретних банків. Це кілька мільярдів гривень".

Більше читайте в інтерв’ю: Головний з фінстабільності НБУ: У Нацбанку цілі напрямки куруються людьми, які мають базові знання про свої зони відповідальності

Нагадаємо:

У НБУ заявили, що інструмент довгострокового рефінансування надавав додаткову підтримку банківській системі під час найскладнішого періоду кризи, але зараз він втратив свою актуальність.

У червні 2021 року НБУ повідомив про плани з поступового згортання антикризових монетарних інструментів.

НБУ згортає антикризові монетарні заходи з метою посилення ефекту від підвищення облікової ставки та стримування інфляції - з початку 4 кварталу припинять проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу.

Економічна правда