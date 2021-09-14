Прем'єр про НБУ: Ніяких відмов у довгостроковому фінансуванні немає

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що рішення правління НБУ обгрунтовані, і ніяких відмов у довгостроковому фінансуванні немає.

Про це він сказав на прес-коференції, відповідаючи на питання, як планується покращити взаємодію з НБУ, який з жовтня відмовляється від довгострокового рефінансування банків.

"По-перше, у нас абсолютно нормальна співпраця з НБУ. На щотижневій основі ми проводим спільні наради. НБУ працює, минулий рік у нас пройшов, за оцінками навіть наших міжнародних екпертів, абсолюто в нормальній, стабільній ситуації з монетарною, з грошово-фінансовою політикою", - сказав Шмигаль.

"Цього року незначно виросла облікова ставка НБУ. Буквально минулого тижня піднімали знов до 8,5%. Це відповідь НБУ на розмір інфляції, хоча інфляція зумовлена не зростанням монетарної бази. Співпраця з НБУ триває в робочому ключі.

І рішення, які приймає правління НБУ, вони, очевидно, обгрунтовані, ніяких відмов у довгостроковому фінансуванні немає. Тобто НБУ веде фінансову й монетарну політику з метою стабілізації фінансової і грошової системи, зокрема, і курсу валют. І в принципі, минулий і цей рік веде доволі ефективно", - додав він.

Нагадаємо:

У НБУ заявили, що інструмент довгострокового рефінансування надавав додаткову підтримку банківській системі під час найскладнішого періоду кризи, але зараз він втратив свою актуальність.

У червні 2021 року НБУ повідомив про плани з поступового згортання антикризових монетарних інструментів.

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 0,5 в.п. до 8,5% з 10 вересня 2021 року.

НБУ згортає антикризові монетарні заходи з метою посилення ефекту від підвищення облікової ставки та стримування інфляції - з початку 4 кварталу припинять проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу.

Економічна правда