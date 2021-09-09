Заступник Шевченка: Інструмент довгострокового рефінансування втратив актуальність

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У НБУ заявили, що інструмент довгострокового рефінансування надавав додаткову підтримку банківській системі під час найскладнішого періоду кризи, але зараз він втратив свою актуальність.

Про це під час брифінгу сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій, відповідаючи на питання журналістів.

"Довгострокове рефінансування було важливим елементом комплексу антикризових заходів. Цей інструмент надавав додаткову підтримку банківській системі та кредитуванню під час найскладнішого періоду кризи.

І в поточних умовах, коли ми спостерігаємо повернення економіки до зростання, він втратив свою актуальність", - сказав Гелетій.

За його словами, інструмент довгострокового рефінансування був додатковою гарантією підтримки ліквідності банківської системи під час кризи.

"Ми можемо констатувати, що банки впевнено пройшли кризу та виходять з неї добре капіталізованими з дотриманням нормативів", - додав він.

"Частина з рефінансу була спрямована на купівлю ОВДП, 30% отриманого банками рефінансування пішло в кредитування", - зазначив Гелетій.

Нагадаємо:

У червні 2021 року НБУ повідомив про плани з поступового згортання антикризових монетарних інструментів.

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 0,5 в.п. до 8,5% з 10 вересня 2021 року.

НБУ згортає антикризові монетарні заходи з метою посилення ефекту від підвищення облікової ставки та стримування інфляції - з початку 4 кварталу припинять проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу.

Економічна правда