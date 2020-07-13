Все разделы
Укр / Рус

НБУ выдал банкам еще 5 миллиардов "длинного" рефинанса

Понедельник, 13 июля 2020, 11:45
 

Национальный банк предоставил банкам долгосрочного рефинансирования на 5,108 миллиарда гривен.

Об этом сообщает FinClub.

НБУ удовлетворил заявки семи банков, рефинансирование было предоставлено под 6% на срок до пяти лет.

Всего с 8 мая НБУ провел три тендера по рефинансированию сроком от года до пяти на 9,31 млрд грн.

Также с 30 апреля Нацбанк провел девять аукционов по рефинансированию сроком до 90 дней на 12,39 млрд грн. При этом тендер 5 июня не состоялся.

Следующий аукцион по 90-дневному рефинансирования состоится 17 июля, а по рефинансированию сроком до пяти лет - 14 августа.

Читайте также: "Печатный станок" запущен: как это может повлиять на курс гривни

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

рефинансирования кредит НБУ банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ начал выдавать "рефинанс" банкам по новым правилам 30 апреля 2020, 20:30
Печатать деньги нельзя терпеть. Где поставит запятую НБУ? 23 апреля 2020, 08:45
Приватбанк вернул НБУ 3 миллиарда долга 3 марта 2020, 19:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!