НБУ выдал банкам еще 5 миллиардов "длинного" рефинанса

Национальный банк предоставил банкам долгосрочного рефинансирования на 5,108 миллиарда гривен.

Об этом сообщает FinClub.

НБУ удовлетворил заявки семи банков, рефинансирование было предоставлено под 6% на срок до пяти лет.

Всего с 8 мая НБУ провел три тендера по рефинансированию сроком от года до пяти на 9,31 млрд грн.

Также с 30 апреля Нацбанк провел девять аукционов по рефинансированию сроком до 90 дней на 12,39 млрд грн. При этом тендер 5 июня не состоялся.

Следующий аукцион по 90-дневному рефинансирования состоится 17 июля, а по рефинансированию сроком до пяти лет - 14 августа.

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