Всі розділи
Укр / Рус

Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

П'ятниця, 26 червня 2020, 16:11
 

26 червня зі столиці вилетів перший чартерний рейс з українськими туристами після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу.

Джерело: аеропорт "Київ" у Facebook

Дослівно: "Албанія – перша країна, яка приймає туристів з України. 26 червня з аеропорту "Київ" вилетів перший чартерний рейс з України після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу". 

Деталі: Українці вирушили літаком авіакомпанії Jonika. Зазначається, що туроператор включив у вартість турів медичне страхування від COVID-19. 

В аеропорту додали, що наразі без обмежень, тестів чи подальшої обсервації українці можуть потрапити лише до Албанії. 

Повідомляється, що самоізоляція після повернення з Албанії в Україну також буде не потрібна.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа Київ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Грузія відклала відновлення регулярних авіарейсів до серпня 26 червня 2020, 14:08
Польська LOT відновила польоти в три українських міста 26 червня 2020, 11:20
Грузія на місяць відкладе відновлення регулярних авіарейсів - міністр 25 червня 2020, 16:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!