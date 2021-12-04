ЗМІ: "відкрите небо" з ЄС запрацює не раніше січня

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Угода про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, які мали запрацювати у грудні, переносяться на строк не раніше січня.

Про це ЦТС повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Видання нагадує, що на момент підписання угоди передбачуваною датою лібералізації сполучення на міжнародних маршрутах називалося 1 грудня. Для цього в листопаді Україні та ЄС необхідно було завершити узгоджувальні процедури та обмінятися відповідними нотами.

"Лише після їх завершення та обміну нотами, з першого дня місяця, що настає за датою останньої ноти, в якій сторони повідомили один одного про закінчення відповідних національних процедур, ми зможемо перейти до тимчасового застосування угоди", - зазначають у міністерстві.

"Однак у зв'язку з термінами узгодження, що зрушилися, дата набуття чинності угоди про САП зміститься мінімум на один місяць, тобто на січень 2022 року.

Поки що все ще тривають узгоджувальні процедури з обох сторін, ЄС та України для тимчасового застосування угоди", - йдеться у публікації.

Нагадуємо:

Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

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