Первый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

26 июня из столицы вылетел первый чартерный рейс с украинскими туристами после возобновления авиасообщения с другими странами мира.

Источник: аэропорт "Киев" в Facebook

Дословно: "Албания – первая страна, которая принимает туристов из Украины. 26 июня из аэропорта "Киев" вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира".

Детали: Украинцы отправились самолетом авиакомпании Jonika. Отмечается, что туроператор включил в стоимость туров медицинское страхование от COVID-19.