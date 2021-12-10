Авіатрафік над Україною у листопаді відновився на 87% від докризового рівня

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У листопаді 2021 року у повітряному просторі України виконали 19 942 рейси, що становить 87,2 % від обсягів аналогічного періоду 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху" у Facebook.

При цьому, українські авіакомпанії у листопаді 2021 року виконали 5 926 польотів (на 22,8 % менше порівняно з листопадом докризового 2019 року), іноземні - 14 016 польотів (менше на 7,7 %).

"Внутрішні польоти становлять 2 611 рейсів (+15,4 % порівняно з відповідним періодом 2019 року), міжнародні - 9 940 рейсів (-17,3 %), транзитні - 7 391 рейс (-13,9 %).

Однак очікувано в останній місяць осені почалося сезонне зниження авіатрафіку – у жовтні кількість рейсів становила 25 090", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за висновками фахівців Євроконтролю, темпи відновлення авіатрафіку в європейському регіоні почали знижуватися, зокрема, через виявлення нового штаму коронавірусу Omicron та введення нових обмежень на польоти до Південно-Африканського регіону та країн Європи.

За оновленим прогнозом Євроконтролю, обсяг авіатрафіку в європейському регіоні у грудні складає 74% від докризового 2019 року, проте ще у жовтні за базовим сценарієм цей обсяг мав становити 82%.

"В Україні позитивна динаміка збільшення трафіку завдячує поступовому відновленню транзитного потенціалу", - додають в "Украерорусі".

Динаміка кількості польотів у повітряному просторі України з початку 2021 року: жовтень – 25 090 рейсів, вересень – 26 241 рейс, серпень – 29 048 рейсів, липень – 26 952 рейси, червень – 21 113 рейсів, травень – 16 986 рейсів, квітень – 13 661 рейс, березень – 12 160 рейсів, лютий – 8 758 рейсів, січень – 9 842 рейси.

Нагадаємо:

У жовтні 2021 року кількість польотів у небі над Україною досягла майже 84% від докризового показника.

У вересні цього року авіатрафік у небі над Україною стабілізувався на рівні 76% від вересневого обсягу докризового 2019 року.

Економічна правда