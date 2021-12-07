Іспанський лоукостер Vueling почав рейси до "Борисполя"

фото: аеропорт бориспіль

Іспанський лоукост-перевізник Vueling розпочав пасажирські рейси регулярного сполучення між Парижем та Києвом (міжнародний аеропорт "Бориспіль").

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

"Ми раді вітати в нашій авіаційній родині ще одну авіакомпанію - Vueling Airlines. Відсьогодні до аеропорту "Бориспіль" здійснюють перевезення 38 авіакомпаній за 118 напрямками.

Це свідчить про швидке відновлення пасажирських перевезень, а також про те, що наша стратегія стосовно залучення нових перевізників та розширення мережі - працює і приносить певні результати", - заявив гендиректор аеропорту Олексій Дубревський.

Компанія Vueling літає до аеропорту "Бориспіль" з паризького аеропорту Орлі.

Зазначається, що авіаперевізник виконує рейси з Києва двічі на тиждень - щовівторка та щонеділі. Вартість квитка стартує від 30 євро в одну сторону.

Флот авіакомпанії складається з літаків типу A320 та А319.

"На першому рейсі, що відбувся 5 грудня, до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прилетіло 63 пасажири та вилетіло в зворотному напрямку - 149", - додали в аеропорту.

Vueling - іспанський low-cost перевізник, авіакомпанія групи IAG (Міжнародна Група Авіакомпаній). Компанію визнали найкращою серед 350 перевізників Європи у 2021 року в рамках "World Airline Awards 2021".

Економічна правда