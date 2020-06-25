Грузія на місяць відкладе відновлення регулярних авіарейсів - міністр

Міністр економіки Грузії Натія Турнаво заявила, що відновлення регулярного авіасполучення може бути відкладено до кінця липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

"З великою ймовірністю нам доведеться перенести дату відновлення регулярного авіасполучення до кінця липня", - сказала Турнаво.

Міністр заявила, що грузинська влада чекає на рішення ЄС щодо відкриття кордонів для третіх країн, а також враховуватиме епідеміологічну ситуацію.

"Головне - здоров'я наших громадян. Відновлення регулярних авіарейсів в першу чергу залежить від епідеміологічної ситуації в світі", - сказала міністр, додавши, що авіакомпанії продовжать виконувати чартерні рейси.

Грузія з 1 липня відкриє кордони, але не буде пропускати гостей з країн з високим ризиком заразитися коронавірусів, повідомляє "Грузія Онлайн".

"Ми не дозволимо вірусу проникнути в країну. Якщо ми відкриваємо двері для країн з високим ризиком, звичайно ж, тут не потрібно особливо аналізу, щоб зрозуміти, що ці ризики виявляться і в нашій країні", - сказала заступник голови МОЗ Грузії Тамара Габунія.

Вона додала, що буде складений список "зелених країн", туристам яких дозволять відвідувати Грузію. Також для гостей країни може бути розроблений механізм перевірки на коронавірус, але поки не передбачається, що це буде застосовуватися масово.

Попередньо повідомлялося, що в Грузії готуються приймати туристів з Німеччини, Чехії, Австрії, Литви і Латвії.

За офіційними даними, з початку пандемії в Грузії підтверджено 908 випадків коронавірусу, 14 осіб померли в результаті хвороби.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу 24 червня не змогли визначити остаточний список країн, для громадян яких ЄС відкриє свої кордони 1 липня.

Європейська правда

України в списку країн, для громадян яких Євросоюз відкриє кордони з 1 липня, не було від початку. Як повідомлялося, з останнім збільшенням кількості нових заражень коронавірусом Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, мешканців яких пускатимуть як туристів до Шенгенської зони.