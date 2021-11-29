У Піреус Банку заперечують інформацію про можливу купівлю грузинським банком
У Піреус Банку заперечили достовірність повідомлень щодо можливого придбання банку грузинським банком.
Про це повідомляє прес-служба фінустанови.
"Піреус Банк несе повну відповідальність за достовірність та коректність інформації, що стосується банку, його клієнтів та партнерів.
Саме тому, у зв’язку з деякими повідомленнями, що з’явилися в ЗМІ щодо можливого придбання Піреус Банку грузинським банком, Піреус Банк заперечує їх достовірність", - йдеться у заяві.
Нагадаємо:
Раніше видання Forbes Ukraine з посиланням на джерела повідомило, що один із найбільших банків Грузії TBC Bank планує зайти в Україну та розглядає можливість купівлі української "дочки" грецького Piraeus Bank - Піреус Банку.
Інвестбанкір та аналітики, опитані Forbes, оцінили Піреус у суму від 12,5 до 17,4 млн дол.
Станом на 1 жовтня цього року капітал Піреус Банку - 671 млн грн. Він посідає 37-ме місце за активами серед 71 банку в Україні.
Економічна правда
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