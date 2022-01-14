Не Кремнієвою долиною єдиною: у яких країнах вигідно розвивати ІТ-бізнес?

Пандемія стала випробуванням для багатьох підприємців, втім світовий IT-бізнес у коронавірусні часи отримав нові можливості.

Наприклад, в Україні вже в другій половині 2020-го року попит на кадри в IT майже вдвічі перевищив пропозицію.

Через швидку діджиталізацію бізнесів в період карантину повсюдно з’явилася потреба найму більшої кількості розробників. Парадоксально, але нинішня ситуація може стати слушною нагодою розвинути свій IT-бізнес.

Ледь не перша країна, яка асоціюється із сприятливою для IT екосистемою – Сполучені Штати. Дійсно, в США існує спрощена система реєстрації IT-бізнесу, для цього не потрібно фізично перебувати на території країни.

Достатньо знайти юриста або будь-який сервіс-посередник. Найчастіше нові IT-компанії реєструють у штатах Делавер, Невада та Вайомінг, які відомі своєю лояльністю до новостворених бізнесів та спрощеною системою оподаткування.

В усіх інших штатах податки будуть відчутно високими. Серед інших недоліків – потреба в кваліфікованих юридичних та бухгалтерських послугах місцевих спеціалістів.

Вони досконало знають закон, і за досить велику платню (до $750/годину) можуть спростити вам виконання низки процедур, таких як подання щорічних корпоративних звітів.

Натомість, серед переваг – безпосереднє використання доларової системи, вихід на інвестиційні ринки, надійні банки та правова система, яка здатна відстояти права підприємця.

Втім, не лише Сполучені Штати створили сприятливе середовище для IT. У цій підбірці — нові економічні зони для прокачування власного IT-бізнесу за межами Кремнієвої долини.

Естонія

Близько 6% працездатного населення Естонії залучено саме в IT-сектор. Країна стала батьківщиною багатьох відомих проєктів у цій сфері, серед яких — Skype, Bolt, Playtech.

Естонія стала першою країною у світі, що ввела e-Residency – систему, що дозволяє підприємцю з будь-якого куточка світу отримати естонський ідентифікаційний податковий код та цифровий підпис.

А відтак – зареєструвати власний IT-бізнес не перебуваючи на території країни. Внаслідок введення е-резидентства в 2014 році, в Естонії вже зареєстровано 15 тис. компаній.

Майже кожне третє підприємство в Естонії засноване е-резидентом. А це приносить країні мільйони євро до державного бюджету.

Серед інших сприятливих для сфери факторів: підтримка грантами від державної організації Enterprise Estonia, прозора податкова система, а також легка процедура найму IT-спеціалістів з-за кордону.

Естонський уряд зацікавлений у розвитку технологій, тому попит на кваліфіковані кадри стабільно високий. Втім в самій країні проживає лише 1,3 млн людей (вдвічі менше ніж населення Києва).

Відтак пошук закордонних спеціалістів – пріоритет місцевих IT-компаній, які намагаються спрощувати процес найму нерезидентів.

Грузія

Щоб залучити іноземних інвесторів та стимулювати розвиток бізнесу, в Грузії ввели вільні індустріальні зони, а також статус "Суб'єкт віртуальної зони" з певними податковими пільгами.

Однією з головних переваг цього статусу в Грузії є звільнення від податку на прибуток (15%) та ПДВ (18%), якщо компанія надає свої послуги іноземним клієнтам за межами Грузії.

Процедура реєстрації IT-компаній позбавлена бюрократичної тяганини: весь процес може зайняти лише два дні.

Достатньо оформити хоча б 1 співробітника, а ним може бути керівник бізнесу, який не зобов’язаний мати грузинський паспорт чи навіть перебувати на території країни – зареєструвати ІТ-бізнес можна віддалено за дорученням.

Грузія поки що не підписала міжнародний протокол CRS, що зобов'язує ввести єдиний стандарт фінансової звітності та обміну інформацією.

Це означає, що фінансові та банківські установи Грузії не передають фінансові відомості про своїх клієнтів жодним іншим країнам та організаціям.

Сінгапур та Гонконг

Одна з головних причин задуматися про IT-бізнес на території Гонконгу чи Сінгапуру – це підтримка місцевою владою технологічного розвитку. Так, уряд Гонконгу в 2019-2020 роках на підтримку IT-сфери виділив майже 3 млрд доларів.

Для стартапів, які вдосконалюють технології, що вже існують, уряд Сінгапуру надає 70% фінансування в рамках початкового раунду інвестицій у розмірі 250 тисяч сінгапурських доларів ($182 тисячі).

Податкове навантаження на такі бізнеси низьке, за умови, що вони ведуть діяльність поза територією Гонконгу та Сінгапуру.

Реєстрація компаній у секторі інформаційних технологій доступна онлайн і займає не більше 3 днів. Процедура отримання дозволу на роботу для нерезидентів спрощена, якщо бізнес пов’язаний із пріоритетною сферою. І саме такою є сфера IT і в Гонконзі, і в Сінгапурі.

Ірландія

Ще один успішний хаб для IT-бізнесів – Ірландія. Країна є європейською домівкою для таких компаній, як Google, Microsoft, Apple та безлічі інших стартапів.

Бізнесу, який розпочав свій шлях в Ірландії, буде легше вийти на міжнародний ринок. Бізнесменам-новачкам доступні низка державних програм фінансування та підтримки на всіх рівнях розвитку стартапу.

Так, найбільша державна агенція Enterprise Ireland спільно з урядом країни двічі на рік організовує конкурс для стартапів Competitive Start Up Fund. До участі допускають лише іноземців зі стартапом не старше 3 років та оборотом на рік не більше, ніж 60 тисяч євро.

10 переможців отримують від ірландського уряду інвестиції у розмірі 50 тисяч євро, візову підтримку та допомогу у подальшій імміграції.

В країні діє низька ставка корпоративного податку у розмірі 12,5%, і оскільки Велика Британія вийшла з ЄС, Ірландія стала пріоритетним варіантом для тих, хто зацікавлений у веденні бізнесу саме з клієнтами з Європейського Союзу.

В перспективі: Україна

Закордонні IT-бізнеси зовсім скоро можуть отримати шанс достойно розвиватися в Україні завдяки програмі e-Residency, яку розробляє Міністерство цифрової трансформації.

13 липня цього року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу. Він дозволить реалізувати електронне резидентство в Україні, втім точна дата введення e-Residency поки невідома.

Українська ініціатива, при цьому, буде дещо відрізнятися від естонської. В Естонії електронне резидентство дає можливість отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП) і ключ-карту для доступу до електронного середовища.

Це дозволяє зареєструвати компанію. Український аналог послуги дасть можливість іноземним ІТ-працівникам зареєструватися як ФОП і користуватись податковим пільговим режимом.

За прогнозами експертів IT Ukraine Association, щороку IT-ринок України стабільно зростатиме на 22-30%, а до 2024 року кількість IT-спеціалістів збільшиться вдвічі. Але показники можуть значно зрости, якщо український уряд реалізує програму e-residency, таким чином запросивши ще більше ІТ-підприємців з-за кордону.