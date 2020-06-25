Грузия на месяц отложит возобновление регулярных авиарейсов - министр

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что восстановление регулярного авиасообщения может быть отложено до конца июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"С большой вероятностью нам придется перенести дату возобновления регулярного авиасообщения до конца июля", - сказала Турнава.

Министр заявила, что грузинские власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран, а также будут учитывать эпидемическую ситуацию.

"Главное - здоровье наших граждан. Восстановление регулярных авиарейсов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в мире", - сказала министр, добавив, что авиакомпании продолжат выполнять чартерные рейсы.

Грузия с 1 июля откроет границы, но не будет пропускать гостей из стран с высоким риском заразиться коронавирусом, сообщает "Грузия Онлайн".

"Мы не позволим вирусу проникнуть в страну. Если мы открываем двери для стран с высоким риском, конечно же, здесь не нужно особо анализа, чтобы понять, что эти риски окажутся и в нашей стране", - сказала заместитель главы Минздрава Грузии Тамара Габуния.

Она добавила, что будет составлен список "зеленых стран", туристам из которых позволят посещать Грузию. Также для гостей страны может быть разработан механизм проверки на коронавирус, но пока не предполагается, что это будет применяться массово.

Предварительно сообщалось, что в Грузии готовятся принимать туристов из Германии, Чехии, Австрии, Литвы и Латвии.

По официальным данным, с начала пандемии в Грузии подтверждено 908 случаев коронавируса, 14 человек умерли в результате болезни.

Напомним, послы стран Евросоюза 24 июня не смогли определить окончательный список стран, для граждан которых ЕС откроет свои границы 1 июля.

Украины в списке стран, для граждан которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, не было с самого начала. Как сообщалось, с последним увеличением количества новых заражений коронавирусом Украина вышла за пределы, которые может установить Еврокомиссия для государств, жителей которых будут пускать как туристов в Шенгенскую зону.

Европейская правда