Шмигаль: Наша мета – іпотечна ставка не 10%, а 5-7% 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що метою влади є зниження ставки іпотеки до 5-7%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наша мета взагалі 5-7%, а не 10%. 10% - це початкова мінімальна мета для іпотеки, щоб наразі зрушити економіку з місця", - сказав Шмигаль в ефірі телеканалу "Перший Західний".

Прем'єр зазначив, що вже восени спостерігатиметься здешевлення фінансових ресурсів.

"Ми створюватимемо умови, щоб це відбулося ще влітку, але система велика і стабільна, й інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем", - додав Шмигаль.

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Нагадуємо:

У травні президент Володимир Зеленський заявив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.

"Вже рік я борюся, це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була під 10%. Найближчим часом вперше в Україні буде іпотека для кожного під 10%", – сказав Зеленський.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Нещодавно "Укргазбанк" оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних - нова програма доступна для жителів Харкова.