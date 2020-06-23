Шмигаль: Наша мета – іпотечна ставка не 10%, а 5-7%
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що метою влади є зниження ставки іпотеки до 5-7%.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наша мета взагалі 5-7%, а не 10%. 10% - це початкова мінімальна мета для іпотеки, щоб наразі зрушити економіку з місця", - сказав Шмигаль в ефірі телеканалу "Перший Західний".
Прем'єр зазначив, що вже восени спостерігатиметься здешевлення фінансових ресурсів.
"Ми створюватимемо умови, щоб це відбулося ще влітку, але система велика і стабільна, й інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем", - додав Шмигаль.
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Нагадуємо:
У травні президент Володимир Зеленський заявив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.
"Вже рік я борюся, це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була під 10%. Найближчим часом вперше в Україні буде іпотека для кожного під 10%", – сказав Зеленський.
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.
Нещодавно "Укргазбанк" оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних - нова програма доступна для жителів Харкова.
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