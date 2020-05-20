Всі розділи
Укр / Рус

Президент сподівається "дотиснути" банки для дешевих кредитів

Середа, 20 травня 2020, 11:25
 
фото дмитра ларіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції.

"Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона дуже-дуже-дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, щоб банки не боялися кредитувати. Ми рік працюємо, щоб у нас були нормальні, людські, живі, європейські кредити", - заявив президент. 

"5-7-9%" – це перша програма, в якій люди можуть отримувати кредити не під 25– 30%. Вже рік я борюся, це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була під 10%. Найближчим часом вперше в Україні буде іпотека для кожного під 10%", – сказав Зеленський.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський банки кредити іпотека

powered by lun.ua
Матеріали за темою
МЗС хоче оновити економічний напрямок зовнішньої політики, Зеленський – за 19 травня 2020, 16:47
В уряді подумують запустити транспорт. Але не у всіх регіонах 18 травня 2020, 13:32
Зеленський зняв санкції з деяких компаній IT-сфери 15 травня 2020, 12:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!