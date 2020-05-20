Президент сподівається "дотиснути" банки для дешевих кредитів

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Президент Володимир Зеленський заявив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції.

"Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона дуже-дуже-дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, щоб банки не боялися кредитувати. Ми рік працюємо, щоб у нас були нормальні, людські, живі, європейські кредити", - заявив президент.

"5-7-9%" – це перша програма, в якій люди можуть отримувати кредити не під 25– 30%. Вже рік я борюся, це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була під 10%. Найближчим часом вперше в Україні буде іпотека для кожного під 10%", – сказав Зеленський.

Економічна правда