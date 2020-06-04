"Укргазбанк" запустив у Харкові іпотеку під 8,8%
"Укргазбанк" оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних - нова програма доступна для жителів Харкова.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Ми запустили програму іпотечного кредитування від 8,8% річних. Наша нова програма вже доступна для жителів Харкова.
Завдяки співпраці з Харківською міською радою, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та харківському забудовнику нам вдалося запустити програму для українських родин, які потребують поліпшення житлових умов. У першу чергу це ті родини, які вже перебувають на обліку", - йдеться у повідомленні.
"Оскільки програма передбачає відшкодування з Харківського місцевого бюджету частини відсотків за кредитом на рівні облікової ставки НБУ, реальна ставка за іпотечним кредитом для харків’ян буде на рівні від 0,8% річних.
Ставка буде незмінною для позичальників протягом п’яти років кредитування", - пояснили у фінустанові.
"Разом з місцевою владою ми доклали максимум зусиль, щоб забезпечити наших громадян доступним фінансуванням на придбання власного житла у перевірених забудовників.
У Харкові одним із провідних забудовників є "Трест Житлобуд-1". Тепер ми будемо кредитувати нове житло, побудоване компанією, на ексклюзивних умовах - від 8,8% річних у гривні, яка за рахунок компенсації в результаті становитиме лише 0,8% для клієнта", - заявив голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.
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Економічна правда
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