Шмыгаль: Наша цель – ставка по ипотеке не 10%, а 5-7%

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Первый Западный".

Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", - добавил Шмыгаль.

Напомним:



В мае президент Владимир Зеленский заявил, что власть пытается "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

"Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время впервые в Украине будет ипотека для каждого под 10%", - сказал Зеленский.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Недавно "Укргазбанк" объявил о запуске ипотеки для украинцев под 8,8% годовых - новая программа доступна для жителей Харькова.

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