Естонська компанія займеться кібербезпекою українських держорганів

Естонська Академія електронного управління (eGA) у співпраці з Мінцифри розпочала діяльність з удосконалення рівня кібербезпеки в установах українського державного сектору.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Особливий фокус - на підвищенні спроможності державних органів щодо оцінювання безпеки своїх інформаційних систем та на впровадженні необхідних процедур тестування на безпеку.

У рамках проєкту "Підготовленість до кібербезпеки в українських державних органах влади" кібер-фахівці eGA допомагатимуть українським колегам у розробці, введенні в експлуатацію та проведенні тестів на безпеку та у навчанні керівників задля покращення розуміння ними необхідності таких тестувань", - йдеться у повідомленні.

Під час проєкту відібрані органи державної влади проведуть одноразові тестування критично важливих систем. За результатами тестів власники таких систем зможуть вжити належних заходів для запобігання реальним кібератакам.

eGA - некомерційна консалтингова організація. З 2002 року налагодила співпрацю з організаціями з більш ніж 130 країн і провела навчання для понад 4500 посадових осіб.

Починаючи з 2012 року, Академія електронного урядування допомагає розвивати сферу електронного урядування в Україні та проводить форуми для IT-директорів.

Економічна правда