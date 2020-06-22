Всі розділи
Укр / Рус

Естонська компанія займеться кібербезпекою українських держорганів

Понеділок, 22 червня 2020, 18:18
 

Естонська Академія електронного управління (eGA) у співпраці з Мінцифри розпочала діяльність з удосконалення рівня кібербезпеки в установах українського державного сектору.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Особливий фокус -  на підвищенні спроможності державних органів щодо оцінювання безпеки своїх інформаційних систем та на впровадженні необхідних процедур тестування на безпеку.

У рамках проєкту "Підготовленість до кібербезпеки в українських державних органах влади" кібер-фахівці eGA допомагатимуть українським колегам у розробці, введенні в експлуатацію та проведенні тестів на безпеку та у навчанні керівників задля покращення розуміння ними необхідності таких тестувань", - йдеться у повідомленні.

Під час проєкту відібрані органи державної влади проведуть одноразові тестування критично важливих систем. За результатами тестів власники таких систем зможуть вжити належних заходів для запобігання реальним кібератакам.  

eGA - некомерційна консалтингова організація. З 2002 року налагодила співпрацю з організаціями з більш ніж 130 країн і провела навчання для понад 4500 посадових осіб.

Починаючи з 2012 року, Академія електронного урядування допомагає розвивати сферу електронного урядування в Україні та проводить форуми для IT-директорів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

кібербезпека

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС може вперше ввести режим кіберсанкцій проти російських хакерів 2 червня 2020, 11:30
СБУ заявила про затримання відомого на весь світ хакера 20 травня 2020, 09:45
Поліція заблокувала Telegram-канал, що продавав персональні дані: деталі 12 травня 2020, 19:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!