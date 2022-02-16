Кібератака за мільйони доларів: за нападом може стояти РФ

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У вівторок, 15 лютого на українські банки та державні сайти здійснили DDoS атаку, що коштувала зловмисникам мільйонів доларів – за нею може стояти РФ.

Про це відомо зі спільного брифінґу Держспецзв’язку та залучених відомств у середу, 16 лютого.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав цю кібератаку "найбільшою в історії України DDoS-атакою" на банківський сектор та державні сайти. Ключовою метою представники влади назвали дестабілізацію в Україні та поширення паніки.

Як повідомили у Мінцифри та Держспецзв’язку, всі органи швидко відреагували, тож зловмисникам не вдалося досягнути цілі, банківська система була швидко відновлена.

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора повідомив, що спершу з’явилися перебої у роботі банківських сервісів перебої, ближче до вечора – сайтів органів державної влади (Збройних Сил, Міноборони та інших).

Водночас, зазначив Жора, низку сайтів вимкнули примусово, аби локалізувати кібератаку і запобігти її поширенню.

Вартість такої кібератаки сягає мільйонів доларів, а вектори були організовані з різних країн, розповів Федоров.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що один хакер чи група хакерів не могли б собі дозволити таку суму. Такі атаки проводять держави, їхні спецслужби чи підконтрольні злочинні об'єднання.

"Єдина країна яка зацікавлена в таких іміджевих ударах по нашій державі – це, на жаль, Росія", – додав він.

Крім того, зазанчили в СБУ, було точно зафіксовано сліди іноземних спецслужб, а також є ознаки схожості атак з січневими кібератаками на державні сайти.

"Спосіб інший, але схожість інфраструктури вказує на те, що вони можуть бути пов’язані", – заявив він.