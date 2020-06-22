Эстонская компания займется кибербезопасностью украинских госорганов

Эстонская Академия электронного управления (eGA) в сотрудничестве с Минцифры начала деятельность по совершенствованию уровня кибербезопасности в учреждениях украинского государственного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Особый фокус - на повышении способности государственных органов по оценке безопасности своих информационных систем и на внедрении необходимых процедур тестирования на безопасность.

В рамках проекта "Подготовленность к кибербезопасности в украинских государственных органах власти" кибер-специалисты eGA будут помогать украинским коллегам в разработке, вводе в эксплуатацию и проведении тестов на безопасность и в обучении руководителей для улучшения понимания ими необходимости таких тестов", - говорится в сообщении.

Во время проекта отобранные органы государственной власти проведут одноразовые тестирования критически важных систем. По результатам тестов владельцы таких систем смогут принять надлежащие меры для предотвращения реальным кибератакам.

eGA - некоммерческая консалтинговая организация. С 2002 года наладила сотрудничество с организациями из более чем 130 стран и провела обучение для более 4500 должностных лиц.

Начиная с 2012 года, Академия электронного управления помогает развивать сферу электронного управления в Украине и проводит форумы для IT-директоров.

Экономическая правда