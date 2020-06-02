Альтернатива "5-7-9%" пожвавить кредитування стартапів - голова Укрексімбанку

Замість "5-7-9" уряд планує запустити новий інструмент – портфельне гарантування, банкіри прогнозують, що нова програма може зацікавити стартаперів.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

"Програма портфельного гарантування стане популярною серед підприємців, особливо серед початківців", – сказав ЕП голова правління Укрексімбанку Євгеній Мецгер.

За його словами, завдяки частковому гарантуванню державою зобов'язань доступ до кредитних ресурсів зможе отримати більше представників малого бізнесу. "Навіть якщо підприємець не зможе показати дохід, оскільки не працював під час карантину, він все одно матиме змогу отримати кошти", – говорить банкір.

Враховуючи поточну економічну ситуацію, без цього інструменту кредитувати старпапи майже неможливо. За чинними вимогами НБУ, банки не можуть кредитувати бізнес без твердої застави і забезпечення. Як показує світовий досвід, 90% стартапів – це дефолтні операції вже після першого року, стверджує Мецгер.

"Для нас вирішальним фактором щодо можливості кредитування є платоспроможність позичальника – здатність виконувати зобов'язання за кредитом, а державна гарантія підсилить платоспроможність", – каже він.

Читайте детальніше у матеріалі: Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Нагадуємо:

29 травня першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького. Програма "5-7-9" запрацювала у лютому.

Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.

Економічна правда