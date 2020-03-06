Держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%" досі не запрацювала для стартапів

У трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.

Про це йдеться у експерименті ЕП.

Також для отримання кредиту в двох банків з трьох необхідна застава у вигляді нерухомості чи транспортного засобу, а для отримання кредиту під заставу вживаного обладнання необхідно сплатити комісію 0,5%.

Для отримання кредиту також потрібно мати досвід роботи в справі, яку ти відкриваєш;

"Якщо на початковому етапі нового бізнесу плануєш працювати один щоб отримати досвід/скоріше виплатити кредит/оцінити обороти, рентабельність точки, бізнес-моделі/знайти клієнтів/налаштувати "кеш-флоу", ставка кредиту буде не 5% річних, а 7%", - йдеться у матеріалі.

Також у банках зазначили, що програма підтримки стартапів запрацює пізніше. Щоправда жодної офіційної інформації щодо запровадження в квітні 2020 окремої "програми фінансування стартапів" знайти поки не вдалося

Читайте детальніше: Як "доступні кредити 5-7-9%" виявились недоступними для нового бізнесу: експеримент ЕП