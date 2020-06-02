Альтернатива "5-7-9%" активизирует кредитование стартапов - глава Укрэксимбанка

Вместо "5-7-9" правительство планирует запустить новый инструмент - портфельное гарантирование, банкиры прогнозируют, что новая программа может заинтересовать стартаперов.

Об этом говорится в материале ЭП.

"Программа портфельного обеспечения станет популярной среди предпринимателей, особенно среди начинающих", - сказал ЭП глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

По его словам, благодаря частичному гарантированию государством обязательств доступ к кредитным ресурсам сможет получить больше представителей малого бизнеса.

"Даже если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства", - говорит банкир.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, без этого инструмента кредитовать старпапы почти невозможно. По действующим требованиям НБУ, банки не могут кредитовать бизнес без твердого залога и обеспечения.

Как показывает мировой опыт, 90% стартапов - это дефолтные операции уже после первого года, утверждает Мецгер.

"Для нас решающим фактором относительно возможности кредитования является платежеспособность заемщика - способность выполнять обязательства по кредиту, а государственная гарантия усилит платежеспособность", - говорит он.

Читайте подробнее в материале: "Дожмет" ли Зеленский банки: в правительстве придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Напомним:

29 мая первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого. Программа "5-7-9" стартовала с февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в трех государственных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк), пока не выдают кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", для бизнесов зарегистрированных менее чем 12 месяцев назад.

Экономическая правда